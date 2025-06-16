İran komünist partisi TUDEH'ten İsrail saldırılarına ilişkin açıklama

Tudeh Partisi Merkez Komitesi, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği çoğunlukla sivilleri hedef alan geniş çaplı hava saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada söz konusu saldırılar ve İsrail devleti, 'kriminal ve terörist' olarak nitelendirdi. Açıklamada, İsrail hükümetinin eylemi uluslararası hukukun açık ihlali olarak değerlendirildi ve “İran’ın ulusal egemenliğine yönelik bu açık saldırıyı şiddetle kınıyoruz” denildi.

Tudeh, İsrail saldırılarını, “Gazze’de şimdiye kadar 12 bini çocuk olmak üzere 50 binden fazla Filistinliyi öldüren ve milyonlarca insanı açlığa sürükleyen politikalarının bir devamı“ olarak nitelendirdi. Saldırının, uluslararası toplumun sessizliği ve bazı büyük güçlerin fiilî desteğiyle gerçekleştiğine dikkat çekildi.

"İRAN'I SURİYE'YE DÖNÜŞTÜREBİLİR..."

Bildiride ayrıca şu ifadeler yer aldı:

Son haftalarda, İran Tudeh Partisi Merkez Komitesi, bölgede yaşanan son derece kritik durum ve ülkemizi tehdit eden gelişmeler karşısında derin kaygılarını dile getirmiş ve şu uyarıda bulunmuştur:

“ABD emperyalizmi ve İsrail ile askeri bir çatışmaya sürüklenmek, İran’ı yeni bir Suriye ya da Irak’a dönüştürebilir... İran Tudeh Partisi, ülkemizdeki diğer ilerici ve halkçı güçler gibi, her zaman barıştan yana olmuştur. Bu doğrultuda, halkımızın bu felaket koşullardan en az zararla çıkması için şeffaf, kamuoyuna açık ve doğrudan müzakereleri destekliyoruz. İran’ın yıkıcı askeri çatışmalara çekilmesinin, özgürlük ve diktatörlüğün sona ermesi mücadelesini yıllarca geriye götürecek, uzun vadeli yıkıcı sonuçları olacağı unutulmamalıdır.”

"DIŞ MÜDAHALEYE HAYIR!"

Sevgili Yoldaşlar;

İsrail hükümetinin İran’a yönelik büyük çaplı saldırıları ve Ali Hamaney’in vaat ettiği misilleme tehditleriyle birlikte, bugün ulusal çıkarlarımız çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyadır.

İran’ın, başta ABD emperyalizmi olmak üzere emperyalist güçlerin suç ortağı İsrail hükümetini desteklemesi beklenirken, geniş kapsamlı ve yıkıcı askeri çatışmalara sürüklenmesi, ülkemiz için ancak felaket getirir.

İran Tudeh Partisi, İsrail’in askeri saldırısını ve bu terörist eylemi şiddetle kınamaktadır. Bu saldırının, ülkemizin ulusal egemenliğine açık bir ihlal olduğunu vurgulayan Parti, İran’ın ulusal çıkarlarının savunulması gerektiğini; dış askeri müdahalelerin, İran halkının iradesine, haklarına ve çıkarlarına tamamen aykırı olduğunu ifade etmektedir.

Gerginlik ve savaştan yalnızca emperyalizm, onun taşeron güçleri, gericilik ve hüküm süren diktatörlük fayda sağlar.

TÜM DÜNYADAKİ İLERİCİ GÜÇLERE ÇAĞRI

Tudeh Partisi, İran’daki ve dünyadaki tüm ilerici ve özgürlük yanlısı güçlere çağrıda bulunarak, bu açık ve vahşi uluslararası hukuk ihlalini kınamak için birlik olmaya; tüm çabaları Ortadoğu’da geniş çaplı, yıkıcı bir askeri çatışmanın önlenmesine ve kalıcı barışın sağlanmasına yönlendirmeye davet etmektedir.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin İsrail’in İran’a saldırısına ilişkin endişe açıklamaları yetersizdir; küresel kamuoyu, bu açıklamaların ötesine geçmeli ve Birleşmiş Milletler ile Güvenlik Konseyi’nin elindeki tüm uluslararası mekanizmalar devreye sokularak, bölgenin büyük bir savaşa sürüklenmesi engellenmelidir.

TUDEH PARTİSİ

Tudeh Partisi, 1941 yılında kurulan bir İran komünist partidir. Başında Soleiman Mirza Eskandari'nin bulunduğu bu parti, ilk yıllarında önemli bir etkiye sahipti ve Muhammed Musaddık'ın, Anglo-İran Petrol Şirketi’ni millileştirme kampanyasında ve başbakanlık döneminde önemli bir rol oynamıştır.

1946’daki İran Krizi’nden itibaren Tudeh, Sovyet yanlısı bir örgüt haline gelmiş ve Kremlin çizgisinde hareket etmiştir. 1953’teki Musaddık'a karşı gerçekleştirilen darbeyi takiben yapılan baskıların partiye ağır darbe vurulduğu, hatta partinin neredeyse yok olduğu belirtilse de, bir süre sonra bir kalıntı olarak varlığını sürdürdüğü ifade edilmiştir.

Parti hâlâ var olmakla birlikte, 1982’de İran İslam Cumhuriyeti tarafından yasaklanmış ve kitlesel tutuklamalar sonrası ciddi şekilde zayıflamıştır; ayrıca 1988’deki siyasi tutukluların infazları da partiye büyük zarar vermiştir. Tudeh, kendisini tarihsel olarak İran Komünist Partisi'nin bir kolu olarak tanımlamaktadır.

Tudeh, tarihçiler tarafından genellikle 'komünist' olarak tanımlanırken parti, kendisini 'Stalinist' çizgide konumlandırmaktadır.