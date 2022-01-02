İran lideri Hamaney: 'Trump çöp sepetinde unutulacak'

02 Ocak 2022 Pazar, 00:00

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak'ta ABD'nin hava saldırısında hayatını kaybeden Süleymani'nin 2. ölüm yıl dönümü öncesinde ailesiyle bir araya gelen Hamaney, burada yaptığı konuşmada Trump'ı tehdit etti.

Kasım Süleymani'nin bölgedeki gençlerin örnek aldığı bir kişi haline geldiğini savunan Hamaney, "Kasım Süleymani'nin katilleri Trump ve onun gibiler dünyadaki cinayetlerinin bedelini ödedikten sonra tarihin çöp sepetinde unutulacaklar" ifadelerini kullandı.

ABD Afganistan'dan kaçtığını Irak'ta ise danışmanlık düzeyinde asker bulundurduğunu dile getiren Hamaney, "Irak'taki kardeşlerimiz bu konuyu dikkatli bir şekilde takip etmelidir. Yemen'de direniş cephesi ilerliyor. Suriye'de de düşman gelecekten ümitli değil. Direniş cephesi bölge genelinde daha ümitli" görüşlerini paylaştı.



