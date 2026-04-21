İran medyası duyurdu: Hürmüz Boğazı'nda ticari koridorlar kapatıldı

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğinin doğrudan İran güçlerinin kontrolüne geçtiğini ve daha önce oluşturulan ticari geçiş koridorlarının geçici olarak kapatıldığını ileri sürdü.

Haberde, Basra Körfezi ile Umman Denizi’ni birbirine bağlayan ve küresel enerji sevkıyatı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda “özel operasyonel durum” uygulandığı öne sürüldü.

Tasnim’e göre, ABD ve İsrail’in son saldırılarının ardından ilk aşamada ticari gemiler için yaklaşık 3 kilometre genişliğinde kontrollü geçiş koridorları oluşturuldu.

Bu güzergâhların İran deniz kuvvetleriyle tam koordinasyon halinde kullanıldığı belirtilirken, ABD’nin ateşkesi ihlal ettiği iddiası sonrası söz konusu hatların da süresiz kapatıldığı savunuldu.

İRAN GÜÇLERİ DEVRİYEDE

Haberde, İran devriye botlarının boğazda sürekli görev yaptığı, yaklaşan gemilere anlık güvenlik uyarıları gönderildiği ve izinsiz yaklaşan unsurlara “anında karşılık verileceği” mesajı verildiği aktarıldı.

İranlı kaynaklar, boğazdaki deniz trafiğinin yüzey unsurları, füze sistemleri ve insansız hava araçlarıyla eş zamanlı denetlendiğini ileri sürdü.

Tasnim, son günlerde bölgeye yaklaşmaya çalışan bazı ABD mayın tarama gemilerinin resmi uyarılar sonrası rota değiştirerek Hint Okyanusu yönüne çekildiğini de iddia etti.

Haberde, Hürmüz Boğazı güvenliğinin İran’ın rolü olmadan sağlanamayacağı vurgulanırken, İran Meclis Başkanı Kalibaf’ın daha önce yaptığı “Boğazın kontrolü İran’ın elindedir” açıklamasına da yer verildi.

TRUMP: HÜRMÜZ'Ü KONTROL EDİYORUZ

CNBC'e konuşan ABD Başkanı Donald Trump, küresel enerji sevkıyatının kritik noktası olan Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrol sağladıklarını savundu.

ABD Başkanı, “Hürmüz Boğazı’nı tamamen kontrol ediyoruz” ifadelerini kullandı.