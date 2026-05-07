İran'ın Bender Abbas kenti ve Keşm Adası'nda patlama: İsrail basınından BAE iddiası

Tesnim Haber Ajansı, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde Bender Abbas kenti ve Keşm Adası'nda patlama seslerinin geldiğini duyurdu.

Bazı kaynaklar, bu seslerin bir kısmının Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından bazı gemilere Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçiş konusunda yapılan uyarı operasyonlarıyla ilgili olduğunu belirtirken, İran devlet televizyonu, Keşm adasındaki patlamanın Behmen isimli yolcu iskelesinde meydana geldiğini duyurdu.

Patlamanın boyutu ya da kaynağına ilişkin detay verilmezken, olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

"KEŞM ADASI'NDA ÇATIŞMA ÇIKTI"

İran’ın Fars Haber Ajansı ise İran silahlı kuvvetleri ile düşman unsurları arasında Keşm Adası’da çatışma çıktığını duyurdu.

İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası’nda meydana gelen patlamaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İran basınının Bender Abbas’taki saha incelemelerine dayandırdığı haberinde, İran Silahlı Kuvvetleri ile düşman unsurlar arasında yaşanan karşılıklı çatışmalar sırasında adada ki Behmen İskelesi’nin ticari bölümlerinin bir kısmının hedef alındığı bildirildi.

İSRAİL BASININDAN BAE İDDİASI

Ayrıca söz konusu olayın ardından farklı iddialar gündeme gelirken, İsrailli kaynaklar, İsrail basınına İran’daki patlamalara ilişkin açıklama yaptı. Kaynaklar, Tel Aviv yönetiminin İran’da meydana gelen patlamalarla bağlantısı olmadığını öne sürdü. Bazı kaynaklar ise Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait savaş uçaklarının iskeleyi hedef aldığı iddiasında bulundu.

“KAÇMAK ZORUNDA KALDILAR”

İran devlet televizyonunun bir askeri kaynağa dayandırdığı haberde, "Saldırgan ABD ordusunun İran’a ait bir petrol tankerine yönelik saldırısının ardından, Hürmüz Boğazı bölgesindeki düşman unsurları İran’ın füze ateşi altına alındı. Düşman birlikleri zarar gördükten sonra kaçmak zorunda kaldı" denildi.