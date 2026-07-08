İran medyasından Buşehr açıklaması: Patlama sesleri duyuldu

İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, ülkenin güneyindeki liman kenti Buşehr ve çevresinde bu sabah çok sayıda patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

Bölgede gerilim, ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırıları ve Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri hareketlilik nedeniyle tırmanırken, patlamaların kaynağına ilişkin henüz resmi ve ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Mehr Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki stratejik öneme sahip Kharg Adası’nın hedef alındığına ilişkin haberleri ise yalanladı.

Ajans, adadaki muhabirine dayandırdığı haberinde Hark Adası’na saldırı düzenlendiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını aktardı.

NE OLMUŞTU?

Buşehr ve çevresinden gelen patlama haberleri, ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden yükseldiği bir döneme denk geldi.

ABD, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilerin hedef alınmasının ardından İran’daki bazı askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

İran ise saldırıları “açık bir saldırganlık” olarak nitelendirerek karşılık verileceğini duyurmuştu.