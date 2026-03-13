Cumhuriyet Gazetesi Logo
İran Milli Takımı’ndan Trump’a yanıt: Bizi kimse Dünya Kupası’ndan dışlayamaz

İran Milli Takımı’ndan Trump’a yanıt: Bizi kimse Dünya Kupası’ndan dışlayamaz

13.03.2026 02:21:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Takip Et:
İran Milli Takımı’ndan Trump’a yanıt: Bizi kimse Dünya Kupası’ndan dışlayamaz

İran Milli Futbol Takımı, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın bu yıl düzenlenecek Dünya Kupası’na katılımının “uygun olmayacağı” yönündeki sözlerine sert tepki gösterdi.

İran Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan açıklamada, Dünya Kupası’nın uluslararası bir organizasyon olduğu vurgulandı. 

Açıklamada, turnuvanın herhangi bir ülke tarafından değil, FIFA tarafından yönetildiği ifade edildi.

İran Milli Takımı’nın güçlü performansı ve elde ettiği önemli galibiyetler sayesinde turnuvaya katılmaya hak kazanan ilk takımlar arasında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, “Hiç kimse İran Milli Takımı’nı Dünya Kupası’ndan dışlayamaz” denildi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İran Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda memnuniyetle karşılanacaktır, ancak kendi can ve güvenlikleri açısından orada (ABD'de) bulunmalarının uygun olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

İlgili Konular: #İran #Donald Trump