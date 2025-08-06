İran, Mossad’a casuslukla suçladığı nükleer bilim insanını idam etti

İran’da, İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk yaptığı iddiasıyla suçlanan nükleer bilim insanı Roozbeh Vadi, idam edildi.

İran yargısına bağlı Mizan haber sitesinin bildirdiğine göre Vadi, Haziran ayında Tahran’da düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden bir başka bilim insanına ilişkin gizli bilgileri Mossad’a iletmekle suçlandı.

İran Atom Enerjisi Kurumu'nda uzman olarak görev yapan Vadi’nin, 2024 yılı Şubat ayında tutuklandığı ve o tarihten bu yana Tahran’daki Evin Hapishanesi’nde tutulduğu bildirildi.

'VİYANA'DA GÖRÜŞTÜLER' İDDİASI

Mizan haber ajansı, Vadi'nin çevrim içi ortamda 'ajan' olarak devşirildikten sonra, Avusturya’nın başkenti Viyana’da beş kez Mossad yetkilileriyle yüz yüze görüşme gerçekleştirdiğini öne sürdü.

İranlı yetkililer, bu görüşmelerde ülkenin nükleer çalışmalarına ilişkin kritik bilgilerin sızdırıldığını ve bu bilgilerin sonucunda İranlı bir bilim insanının suikasta kurban gittiğini iddia etti.

Vadi'nin 6 Ağustos sabahı, Tahran'daki Evin Cezaevi’nde asılarak idam edildiği açıklandı.

İKİ HAFTADA ÜÇ İDAM

İran İstihbarat Bakanlığı; CIA, Mossad ve MI6 gibi Batılı istihbarat servislerinin faaliyetlerine karşı “amansız bir mücadele” yürüttüklerini ifade etti.

Bakanlık açıklamasında, İran'ın nükleer programına yönelik sabotaj, suikast ve bilgi sızdırma girişimlerine karşı “ulusal güvenliği koruma adına kararlı ve caydırıcı adımlar atıldığı” vurgulandı.

Roozbeh Vadi’nin idamı, İran’da İsrail’e casusluk suçlamalarıyla gerçekleşen infazlar zincirinin son halkası oldu. Mizan’ın haberine göre, son iki hafta içinde, Mossad ile bağlantılı oldukları iddia edilen üç kişi benzer suçlamalarla yargılanarak idam edildi.

İranlı yetkililer, bu kişilerin yalnızca bilgi sızdırmakla kalmayıp, aynı zamanda “suikast ekipmanları” taşıyarak sabotaj planladıklarını öne sürdü. İran yönetimi, verilen idam kararlarının “ülkenin iç güvenliğini ve stratejik varlıklarını korumak için gerekli” olduğunu savunuyor.

GENİŞ KAPSAMLI OPERASYONLAR

Tahran, son aylarda nükleer tesislere yönelik artan dış müdahale iddiaları çerçevesinde iç güvenlik operasyonlarını yoğunlaştırmış durumda.

Özellikle Mossad’a bilgi sızdırdığı gerekçesiyle üniversite personelleri, mühendisler ve nükleer araştırmacılar dahil olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alındı. İran yargısı, bu davaları “yüksek öncelikli ulusal güvenlik meselesi” olarak değerlendiriyor.

Öte yandan idam kararları, insan hakları kuruluşları ve Batılı hükümetler tarafından yakından izleniyor. Roozbeh Vadi'nin yargılanma sürecine ilişkin detaylar sınırlı olsa da gözlemciler, İran'ın iç politikada baskıyı artırma ve dış politikada caydırıcılık yaratma amacı güttüğünü değerlendiriyor.