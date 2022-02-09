İran, nükleer anlaşma için uluslararası görüşmelere yeniden başladı

09 Şubat 2022 Çarşamba, 04:00

ABD’den geçen hafta, İran’a yaptırımlara kısmi geri adım gelmiş, Washington yönetimi sivil nükleer faaliyetleri ile ilgili yaptırım muafiyetini geri getirme kararı almıştı.

YAPTIRIMLAR KIRMIZI ÇİZGİ

Tahran’dan ise “ABD’nin ekonomik yaptırımları kaldırması kırmızı çizgimiz” açıklaması geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, “Washington’ın attığı adım İran’ın ekonomisi için hiçbir anlam ifade etmiyor. Sorumluluk sahibi bir ABD yönetimi anlaşmaya döner ve yükümlülüklerini yerine getirir” dedi.

İran ve ABD doğrudan görüşmedikleri için Avrupa Birliği Siyasi Direktörü Enrique Mora taraflar arasındaki iletişimi dolaylı olarak sağlıyor. Mora, 28 Ocak’ta görüşmelerin sekizinci turuna kısa bir ara verildiğini, sonuç için siyasi kararlara ihtiyaç duyulduğunu vurgulamıştı.

Bu arada İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Joe Biden ile eski Başkan Donald Trump’ı “ABD’nin imajını zedelemekle” suçladı. Trump, İran’la uluslararası nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmişti.