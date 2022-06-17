İran: Nükleer müzakerelere devam edeceğiz

17 Haziran 2022 Cuma, 09:49

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter hesabından nükleer müzakere sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Hüseyin Emir Abdullahiyan, nükleer müzakerelere devam edeceklerini sonuç odaklı görüşmelerden kaçınmayacaklarını söyledi.

Mesajında İran’ın "sonuç odaklı görüşmelerden kaçınmayacağını" aktaran Abdullahiyan, "İran Meclisi kararı uyarınca görüşmelere devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, açıklamasında ABD'ye "gerçekçi olması ve yaptırımlar çılgınlığını bırakması" tavsiyesinde bulunarak, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına ise siyasi bir yaklaşım benimsemek yerine teknik görevlerine yoğunlaşması çağrısında bulunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın petrokimya ürünlerinin ihracatında rol oynayan iki şirketin Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) paravan şirketlerine yaptırım uyguladığını açıklamıştı.