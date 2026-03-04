İran savaş gemisi Sri Lanka açıklarında battı: Yaralı ve kayıp askerler var

İran Donanması’nın Mowj sınıfı fırkateynlerinden “Dena”, Hindistan’da düzenlenen MILAN 2026 Uluslararası Deniz Tatbikatından dönerken 4 Mart’ta Sri Lanka açıklarında battı.

Bazı kaynaklar geminin ABD’ye ait bir denizaltının saldırısı sonucu batmış olabileceğini öne sürdü.

Reuters’a konuşan Sri Lanka donanması ve savunma bakanlığı kaynakları, olayın ardından bölgede kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

İlk bilgilere göre 32 ağır yaralı denizci kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak gemide bulunan çok sayıda personelin kayıp olduğu belirtiliyor.

Bazı kaynaklar 148 kişinin kayıp olabileceğini aktarırken, Sri Lanka donanmasından bir yetkili bu sayının doğrulanmadığını söyledi.

Sri Lanka donanmasından bir kaynak, şu ana kadar 79 kişinin kurtarıldığını, en az 101 kişinin kayıp olabileceğini ve geminin tamamen battığını söyledi.

Yetkili ayrıca kurtarılan kişilerden birinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath ise parlamentoda yaptığı açıklamada donanmanın gemiden gelen imdat çağrısı üzerine sabah saat 06.00’da kurtarma operasyonu başlattığını söyledi.

Yerel medya, geminin Sri Lanka’nın güneyindeki Galle kenti açıklarında imdat sinyali gönderdiğini ve yaralıların kentteki hastanelere sevk edildiğini aktardı.