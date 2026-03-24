İran savaşı Avrupa ekonomisini sarstı: Büyüme yavaşladı, maliyetler arttı

İran’daki savaşın etkileri küresel ekonomiye yansımaya başladı. Yeni anket verileri, Avrupa ve Birleşik Krallık’ta işletmelerin artan maliyetler, düşen güven ve yavaşlayan üretimle karşı karşıya kaldığını ortaya koydu.

İmalat ve hizmet sektörlerindeki yöneticilerle yapılan anketlere dayanan Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, savaşın ekonomik etkilerine ilişkin ilk güçlü sinyalleri verdi.

Verilere göre hem Avrupa’da hem de İngiltere’de büyüme ivmesi belirgin şekilde zayıfladı.

S&P Global başekonomisti Chris Williamson, savaşın mart ayında İngiltere ekonomisini doğrudan etkilediğini belirterek, üretim artışının durma noktasına geldiğini ve enflasyonun keskin biçimde yükseldiğini ifade etti.

Williamson, savaşın süresi ve enerji ile taşımacılıkta yaşanacak aksaklıkların, ekonomik görünüm üzerindeki belirleyici faktörler olacağını vurguladı.

Savaşın etkisi euro bölgesinde de hissedildi. 21 ülkenin yer aldığı bölgede ekonomik büyüme mart ayında “neredeyse durma noktasına” geldi.

İş dünyasındaki güven kaybı, üretim ve hizmet sektörlerinde yavaşlamaya yol açtı.

MALİYETLER ÜÇ YILIN ZİRVESİNDE

Artan enerji fiyatları ve tedarik zincirindeki aksamalar, şirket maliyetlerini son üç yılın en hızlı artış seviyesine taşıdı.

Bu durum, enflasyon baskısını daha da artırırken şirketlerin üretim planlarını da olumsuz etkiledi.

Uzmanlar, düşük büyüme ve yüksek enflasyonun aynı anda yaşandığı “stagflasyon” riskine dikkat çekti.

Bu senaryoda ücret artışlarının fiyat artışlarını yakalayamaması ve merkez bankalarının faiz artırımlarının ekonomiyi daha da baskılaması olasılığı öne çıkıyor.

Veriler, İngiltere ve Euro bölgesinde PMI endekslerinin hâlâ 50 seviyesinin üzerinde kalarak büyüme sinyali verdiğini gösterdi.

Ancak endekslerdeki sert düşüş, İngiltere’de son 6 ayın, euro bölgesinde ise son 10 ayın en düşük seviyelerine işaret etti.