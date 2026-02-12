İran sınırına yakın ABD hareketliliği iddiası: Hürmüz üzerinde keşif uçuşu

Rusya devlet haber ajansı RIA Novosti, ABD Donanması’na ait bir keşif uçağı ile bir insansız hava aracının (İHA) İran sınırına yakın bölgede uçuş gerçekleştirdiğini iddia etti.

Haberde, Boeing P-8A Poseidon tipi deniz devriye uçağı ile MQ-4C Triton İHA’nın İran çevresinde gözlemlendiği öne sürüldü.

Habere göre P-8A uçağı Bahreyn’den havalanarak Hürmüz Boğazı üzerinde devriye uçuşu yaptı. MQ-4C Triton İHA’nın ise Abu Dabi’den kalkarak Umman Denizi üzerinde görev icra ettiği belirtildi.

ABD tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu gelişme, Tahran ile Washington arasındaki müzakerelerin geleceğine dair belirsizliğin sürdüğü bir dönemde geldi. Bölgedeki ABD askeri varlığının artması, diplomatik sürece ilişkin spekülasyonları da beraberinde getiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Washington’daki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, İran’ın müzakerelerde “daha rasyonel ve sorumlu” davranması gerektiğini belirterek, bir anlaşmayı tercih ettiğini ancak aksi durumda “sonucun ne olacağının görüleceğini” ifade etmişti.

İsrail basını ise önümüzdeki günleri “hassas ve belirleyici” olarak nitelendirirken, bazı değerlendirmelerde Trump’ın nihai olarak İran’a yönelik askeri seçeneği tercih edebileceği öne sürüldü.