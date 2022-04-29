İran-Suudi Arabistan anlaşmaya vardı

29 Nisan 2022 Cuma, 15:23

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Tahran ile Riyad arasında Bağdat'ta yapılan görüşmeleri değerlendirdi.

İrec Mescidi, İran-Suudi Arabistan ilişkilerini normalleştirmek için iki ülke yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde gelecekteki müzakereleri şekillendirecek bir yol haritası üzerinde anlaşmaya varıldığını söyledi.

Mescidi, görüşmelerin olumlu olduğunu aktararak, "İki tarafın heyetleri arasında geçen perşembe günü gerçekleştirilen İran-Suudi Arabistan görüşmelerinin beşinci turunda geleceğe yönelik bir yol haritası üzerinde anlaşmaya varıldı" dedi.

Büyükelçi Mescidi, iki tarafın da gelecekteki müzakereleri şekillendirecek bir yol haritası üzerinde anlaşmasının önemli olduğuna dikkati çekerek, karşılıklı büyükelçiliklerin açılıp açılmayacağına dair soruya ise "Büyükelçiliklerin yeniden açılması konusunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini önümüzdeki müzakerelerin süreci belirleyecek" yanıtını verdi.