İran: Ukrayna savaşının sorumlusu ABD ve NATO'dur

26 Mayıs 2022 Perşembe, 16:04

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran yönetiminin Ukrayna savaşını en üst makamdan kınadığını dile getirerek, "Ukrayna'ya karşı açılan savaşı doğru bulmadığımız gibi, Afganistan, Irak, Yemen ve Filistin'e karşı da savaşı doğru bulmuyoruz" dedi.

Abdullahiyan, ABD ve NATO'nun bölgede tahrik edici faaliyetlerde bulunduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bu savaşın sorumlusu, bölgeye yerleşmek ve askeri varlıklarını arttırmak için Kremlin'i kışkırtan ABD ve NATO'dur. 'ABD ve NATO'nun bu kışkırtmasının karşılığı savaş mı olmalıydı' (diye sorulursa) biz diyalog ve siyasi müzakerelerden yanayız. Savaşın sonlanması için hep birlikte gayret göstermeliyiz."

'BEN DE BASKIYLA KARŞI KARŞIYAYIM'

Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın hayata geçirilmesi ve ABD'nin anlaşmaya dönmesine ilişkin bir soru üzerine, ABD ve İran'da nükleer anlaşmaya muhalif grupların bulunduğunu söyledi.

Emir Abdullahiyan, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley gibi ben de Meclis tarafından baskıyla karşı karşıyayım. Onlar, her iki ülkede nükleer anlaşmanın hayata geçirilmesi karşısındaki güçlü gruplardır" ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, ABD Başkanı Joe Biden'ın karar almada sorun yaşadığını öne sürerek, eski Başkan Donald Trump gibi maksimum baskı politikasını uyguladığını kaydetti.

'ABD, AFGANİSTAN'DA TERÖR UNSURLARINI KULLANIYOR'

Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin bölgede terör unsurlarıyla iş birliği içerisinde olduğuna işaret ederek, "Washington yönetimi, Suriye'de teröristleri devreye soktuğu gibi, istihbarat bilgilerimize göre, Afganistan'da da terör unsurlarını kullanıyor" dedi.