İran: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın taleplerini aşırı kabul ediyoruz
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Kemalvendi, UAEA'nın ülkesinin nükleer programıyla ilgili taleplerini "aşırı" olarak değerlendirdiklerini söyledi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ülkesinin nükleer programını denetleyen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile bazı konularda ortaya çıkan anlaşmazlığı değerlendirdi.
Behruz Kemalvendi, İran ile UAEA arasındaki iş birliğinin sürdüğünü ancak yaptırımlar nedeniyle denetimin kısıtlandığını hatırlatarak, buna karşın ajansın daha fazla denetim talebinde bulunduğunu belirtti.
Kemalvendi, İran'ın UAEA ile Güvenlik Denetimi Anlaşması dışında bir yükümlülüğü bulunmadığını ifade ederek, "Bu talepleri aşırı kabul ediyoruz çünkü yaptırımlar nedeniyle bu talepler uygulanabilir değildir. Batılılar yaptırımları kaldırıp nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerine dönerse İran da anlaşma kapsamında kabul ettiği taahhütlerine geri dönecektir" dedi.
İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.
Washington, eski Başkan Donald Trump döneminde, 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlayınca Tahran da anlaşmadaki taahhütlerini kademeli olarak durdurmuş ve yeniden yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme dahil bir dizi adım atmıştı.
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