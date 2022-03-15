İran: "Umut ediyorum ki Rusya nükleer anlaşmayı destekleyecek"

15 Mart 2022 Salı, 15:31

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova’da yapacağı görüşme öncesinde İran basınına açıklamalarda bulundu. Abdullahiyan, "Ukrayna’da, Afganistan ve Yemen’de kısacası dünyanın neresinde olursa olsun savaşları kınıyoruz. Aynı zamanda ülkelere uygulanan yaptırımları da kınıyoruz. Ukrayna konusunda önceliğimiz, siyasi çözüm bulunması. Bu yüzden diplomasiye odaklanıyoruz" dedi.

UMUT EDİYORUM Kİ RUSYA İLE ORTAK BİR ANLAYIŞA VARIRIZ

Viyana’daki nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ilişkin Rusya’dan gelen son açıklamalarla ilgili de konuşan Abdullahiyan, Rusya’nın 4+1 ülkeleri arasında nükleer anlaşmanın imzalanması halinde anlaşmayı desteklemeyeceği şeklindeki açıklamalar ile ilgili, "Bugün yapacağımız görüşmede umuyorum ki iyi ve güçlü bir nükleer anlaşma konusunda Rusya ile ortak bir anlayışa sahip oluruz ve Rusya nükleer anlaşmayı destekler" dedi.

Abdullahiyan ayrıca, "Eğer Viyana’da, ABD ve Batı ile anlaşırsak Rusya’nın bunu desteklemeyeceğine ilişkin haber ve yorumlar görüyoruz. Ben sayın Lavrov ile gerçekleştirdiğim son telefon görüşmesinde onun sözlerinden böyle bir sonuca varmadım" dedi.