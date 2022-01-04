İran ve Ermenistan 'Azerbaycan' hakkında görüştü
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bölgesel barış konuları hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptıkları telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ele aldı.
İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Reisi ve Paşinyan'ın ikili ilişkiler ile Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini ele aldığı belirtildi.
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakere sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Reisi, "İki ülke arasındaki meselelerin uluslararası ilkeler ve hukuk çerçevesinde barışçıl bir yolla çözülmesini ümit ediyoruz. Bölgede barış, istikrar ve güvenliğe şahit olmayı temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Paşinyan da Azerbaycan ile yaptıkları müzakerelere dair bilgi verdi ve iş
birliği alanlarını genişletip ikili ilişkiler kurarak, bölgede barış ve huzur
için önemli adımlar atabileceklerini söyledi.
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