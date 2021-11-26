Putin, Aliyev ve Paşinyan'ın Soçi zirvesi sona erdi

26 Kasım 2021 Cuma, 22:22

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirilen üçlü görüşmede bazı konularda anlaşma sağlandığını söyledi.

Putin, Aliyev ve Paşinyan, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından Aliyev ve Paşinyan ile açıklama yapan Putin, zirvenin, yapıcı şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Putin, “Önemli olduğunu düşündüğüm bazı konularda anlaşma sağladık. Bunlardan ilki iki ülke arasındaki sınır hatlarının belirlenmesi için yıl sonuna kadar mekanizmaların kurulması” diye konuştu.

Bir diğer önemli konunun ise ekonomi olduğunu ifade eden Putin, “Ekonomik bağların geliştirilmesi hakkında detaylıca konuştuk. Hepsinden önemlisi hem demir yolları hem de kara yolu bağlantıları için geçerli olacak şekilde ulaşım koridorlarının önündeki engelleri kaldırmayı istişare ettik” dedi.

Putin, 3 ülkenin başbakan yardımcılarının gelecek hafta Moskova'da bir araya gelerek çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

ALİYEV: ÇATIŞMA SAYFASINI ÇEVİRMEYE, NORMAL İLİŞKİLER ETABINA GEÇMEYE HAZIRIZ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaşa son veren üçlü bildirinin üzerinden bir yıl geçtiğini, bu bir yılı genel olarak pozitif nitelendirdiklerini dile getirdi.

Putin'e ve Rusya Savunma Bakanlığı'na teşekkür eden Aliyev, bu bir yılda Dağlık Karabağ'da Rus barış gücünün sorumluluğundaki bölgede ciddi olayların yaşanmadığını söyledi.

İkinci kez üçlü şeklide bir araya geldiklerini, bugün ise tüm planlarını ve kaygı duydukları konuları açıkça müzakere ettiklerini aktaran Aliyev, “En önemlisi, sorun ve anlaşmazlıkların çözümü için aldığımız kararlar Güney Kafkasya'nın daha güvenlikli ve daha öngörülebilir bir bölge olmasını kolaylaştıracak” şeklinde konuştu.

İnsani konuları da görüştüklerini, bugün de bir yaralı asker ve 2 sivilin iade edildiğini belirten Aliyev, “Biz her zaman hümanizm ilkesi ile hareket ettik. Bundan sonra da böyle hareket etme niyetindeyiz. Ermenistan tarafının da bölgedeki durumun daha öngörülebilir olması için koşulların oluşturulmasında istekli olduğunu görüyoruz. Biz Azerbaycan olarak uzun yıllardır devam eden çatışma sayfasını çevirmeye, normal ilişkiler etabına geçmeye hazırız. Bu formatta da amaçlarımıza ulaşacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMEMİZİN ÖNEMLİ SONUÇLARI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Rusya'nın Azerbaycan'ın dostu, stratejik ortağı hatta stratejik ortaktan daha fazlası olduğunu söyleyen Aliyev, “Rusya ile Azerbaycan arasındaki güven ilişkisinin düzeyi aynı zamanda Ermenistan ile en hassas konularda da bir yol bulmamızı kolaylaştırıyor. Görüşmemizin önemli sonuçları olacağını düşünüyorum ve bu çok uzun sürmeyecek. Bölgedeki durum daha güvenli ve daha öngörülebilir olacak” dedi.

PAŞİNYAN: TAHMİN ETTİĞİMİZ KADAR DERİN GÖRÜŞ AYRILIĞIMIZIN OLMADIĞINI GÖRDÜK

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da yapıcı görüşmeler yaptıklarını belirterek, “Gündemdeki tüm konuları açıkça görüştük. Bazı konularda, tahmin ettiğimiz kadar derin görüş ayrılığımızın olmadığını gördük” diye konuştu.

"ERMENİSTAN BARIŞ DÖNEMİNİN BAŞLATILMASINA HAZIR"

Karabağ'daki ekonomik ve ulaşım bağlarının açılması konusunda ortak fikre sahip olduklarını aktaran Paşinyan, “İnsani konuları da ele aldık. Bugünkü görüşmelerimizi bu konu açısından da olumlu değerlendiriyorum. Ermenistan'ın, Ermeni halkının seçtiği hükümet olarak, gerekli adımlar atarak, barış döneminin başlatılmasına hazır olunduğunu teyit ediyorum” ifadesini kullandı.

Putin, konuşmaların ardından Aliyev ve Paşinyan'a zeytin dalı figürleri hediye etti.