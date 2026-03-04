İran ve Hizbullah’tan İsrail’e eş zamanlı saldırı

İran tarafından fırlatılan bir balistik füze ve Hizbullah tarafından Lübnan’dan atılan yaklaşık beş roket nedeniyle İsrail’in merkezinde alarm sirenleri devreye girdi.

Lübnan’dan gelen roketler nedeniyle ülkenin kuzey bölgelerinde de uyarı sistemleri aktif hale getirildi.

İsrail ordusu (IDF), fırlatılan tüm mühimmatın hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini ve saldırılar sonrası herhangi bir yaralanma bildirilmediğini duyurdu.

İsrail İç Cephe Komutanlığı, sirenlerin çaldığı bölgelerde yaşayan sivillerin artık sığınaklardan çıkabileceğini, ancak güvenlik nedeniyle yakınlarında kalmaları gerektiğini bildirdi.