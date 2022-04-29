İran yeni balistik füzesini tanıttı
İran, ülkede her yıl kutlanan Kudüs Günü töreninde 'Hayberkıran' adlı yeni balistik füzesini tanıttı.
İran'da ülke genelinde Kudüs Günü yürüyüşleri düzenlenerek, Filistin'e destek çağrısı yapıldı.
İranlılar, İsrail'in Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, İsrail ve ABD'ye lanet okudular.
'FİLİSTİN BİR DİRENİŞ SAHNESİ'
İran Dini Lideri Ali Hameney, düzenlenen törende Filistin'e seslenerek, "Filistin'in tamamı bir direniş sahnesi haline geldi ve Filistinliler birlik cihadını sürdürmeye kararlıdır" diye konuştu.
Ali Hamaney, Filistin'de yaşanan gelişmelere değinerek, "Ukrayna savaşında Avrupa ve ABD'de insan hakları iddiasında bulunan yalancılar, Filistin sürecinde sessiz kaldılar. Filistin'deki tüm bu suçların karşısında mazlumları savunmuyorlar, kana susamış kurda (İsrail) da yardım ediyorlar" dedi.
Fotoğraf: IRNA
YENİ BALİSTİK FÜZE: HAYBERKIRAN
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Günü töreninde 'Hayberkıran' adlı yeni balistik füzesini tanıttı.
1450 kilometre menzilli balistik füzenin, dünyanın en uzun menzilli taktiksel balistik füzesi olduğu belirtildi.
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