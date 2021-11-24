İran'da 17 yaşındayken suçlandığı cinayet nedeniyle idama çarptırılan gencin cezası infaz edildi

24 Kasım 2021 Çarşamba, 10:54

İran devlet televizyonunun haberine göre, 2014'te kız arkadaşını öldürmek suçlamasıyla yargılandığı mahkeme tarafından idama çarptırılan Abdulali hakkında daha önce ertelenen idam hükmü sabaha karşı infaz edildi.

Kurbanın ailesinin katili affetmesi için yapılan girişimlerin sonuçsuz kaldığı ve mahkumun cezasının sabaha karşı Kereç kentindeki Recai Şehr Cezaevinde infaz edildiği belirtildi.

Abdulali'nin avukatı Veliyullah Hüseyni ise basına yaptığı açıklamada, idam kararıyla ilgili birçok eksiklik olduğunu ve buna rağmen infazın gerçekleşmesinin kendisini şoke ettiğini söyledi.

Yerel mahkeme kız arkadaşını öldürmek suçlamasıyla yargılanan Abdulali hakkında 2015'te idam cezası vermiş, ancak karar Yüksek Mahkeme tarafından bozulmuştu. Daha sonra Şubat 2020'de tekrar yargılanmaya başlanan Abdulali, Eylül 2020'de yeniden idama mahkum edilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 12 Ekim'de yaptığı açıklamada, uluslararası insan hakları hukukunun 18 yaşın altındaki kişilere ölüm cezası verilmesini kesin olarak yasakladığını hatırlatarak, İran yönetimine idamı durdurma çağrısında bulunmuştu.

Uluslararası Af Örgütü başta olmak üzere çeşitli uluslararası insan hakları kuruluşları da Arman Abdulali'nin tutuklandığında 17 yaşında olduğunu ve "son derece adaletsiz bir yargılama" ile hakkında idam cezası verildiğini iddia ediyordu.









