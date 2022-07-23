İran’da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran’ın Hürmüzgan eyaletinde 2 dakika arayla 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirdi.

İHA
23 Temmuz 2022 Cumartesi, 20:46
İran’da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem
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İran’da 2 deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada, depremlerin İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hemir şehrinde yerel saatle 20.37 ve 20.39’da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde meydana geldiği bildirildi.

Derinliği 10 ila 9 kilometre olarak açıklanan depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı açıklanmadı.

 


İran Tahran Üniversitesi Hürmüzgan
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