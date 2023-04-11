İran'da başörtüsüz kadınlara metro yasağı

Yayınlanma: 11.04.2023 - 14:25

Güncelleme: 11.04.2023 - 15:28

İran'ın başkenti Tahran'da, başörtüsü takmayan kadınlara metro çalışanları tarafından engellemeler getirildiği raporlandı.

The Guardian'ın İran devlet televizyonundan aktardığı habere göre, Tahran metrosunda başörtüsü uygulama grupları kurulacağı bildirildi. Haberde, başörtüsü takmayan kadınların gişelerden geçmelerine izin verilmeyerek çalışmalarının yasaklanacağı yer aldı.

Tahran Metro Şirketi, "İran'ın asil halkının başörtüsü konusundaki talepleri doğrultusunda" Tahran ve banliyö metro istasyonlarında sözlü hatırlatma projesi başlattığını duyurmuştu. Ancak İran devlet televizyonunda yayınlanan son görüntülerde, metro çalışanlarının bilet bariyerinden başörtüsüz geçmeye çalışan kadınları engellediği görüldü.

Polis, başörtüsü kurallarını ihlal edenlerin "sonuçlarına ilişkin uyarı mesajları" alacağını söyledi.

The Guardian'da yer alan haberde, başörtüsüz kadınlara metro yasağına ilişkin "İran kamu kurumlarını başörtüsü konusunda daha fazla sorumluluk almaya zorlama çabalarının bir parçası gibi görünüyor" denildi.

Hükümet daha önce yaptığı açıklamada, kıyafet kurallarına uymayan kadınları tespit etmek için sokaklara kameralar yerleştirmeyi ve mevcut trafik kamerası CCTV'lerini kullanmayı planladığını ve para cezaları uygulanacağını söylemişti.