İran'da bir "el" gazeteyi kapattı

Yarı resmi Mehr haber ajansı, "Milyonlarca İranlı Yoksulluk Sınırının Altında Yaşıyor" başlıklı makalenin ilk sayfada yayımlanmasının ardından İran'ın medya denetim organının Kelid'i kapattığını aktardı.

Independent Türkçe'nin haberine göre; manşetin altındaki grafik bir kişinin sol elinin kalem tuttuğunu ve sayfa boyunca kırmızı bir çizgi çizdiğini gösteriyor. Kırmızı çizginin altındaki silüetlerse çizgiye ulaşmaya çalışıyor.

Görselin, Hamaney'in sol eliyle bir parça kağıda bir şeyler yazdığı önceki bir fotoğrafa benzemesi dikkat çekti. 27 Haziran 1981'de Ebuzer Camisi'nde vaaz verirken önündeki bombalı teybin patlamasıyla sağ eli felç olan Hamaney'in sol eline taktığı yüzüğe de görselde yer veriliyor.

Devlet ajansı IRNA da kararın gerekçesini açıklamadan Kelid'in kapatıldığını kabul etti.

Iran's Press Supervisory Board has shut down the Kelid newspaper.



Kelid on 6 Nov published a story titled "Millions of Iranians living under poverty line" which included a graphic that appeared to show SL Khamenei drawing "the line of poverty". pic.twitter.com/bUiYDXDMpt