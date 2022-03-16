İran'da Çarşamba Suri' kutlamalarında 19 kişi yaşamını yitirdi

16 Mart 2022 Çarşamba, 11:41

Devlet televizyonuna konuşan İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" (Kızıl Çarşamba) kutlamaları kapsamında yaşanan kayıplar ile ilgili bilgi verdi.

Halidi, sokaklarda ateş yakılıp havai fişekler atılarak yapılan kutlamalarda 21 Ocak'tan bu yana 19 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 798 kişinin yaralandığını açıkladı. Halidi, açıklamasının devamında 171 kişinin uzvunu kaybettiğini, 150 kişide yanık oluştuğunu ve 880 kişinin de gözlerinden yaralandığını; en çok kaybın Doğu Azerbaycan ve Kum eyaletlerinde olduğunu dile getirdi.

SON 10 YILIN EN YÜKSEK SAYILARI

Yapılan açıklamada son 10 yılın en yüksek sayıları olduğu ifade edilen ölüm ve yaralanma vakalarının 21 Ocak'tan itibaren yürütülen hazırlıklar ve gece yapılan kutlamalardaki kayıpları kapsadığı belirtildi. Ölüm ve yaralanmaların birçoğunun, merdiven altı atölyelerde patlayıcı ve yanıcı madde hazırlama esnasında meydana geldiği ifade ediliyor.



İran'da geçen sene Çarşamba Suri kutlamalarına hazırlık ve son gece dahil olmak üzere 9 kişinin öldüğü ve 1894 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

ÇARŞAMBA SURİ KUTLAMALARI

Özellikle çocuklar ve gençler, İran'da Nevruz Bayramı öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor. Kutlamalarda havai fişekler atılıyor ve maytaplar yakılıyor.



Bu kutlamalar her yıl İran'da pek çok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor. Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da yeni yıl (Nevruz) 21 Mart'ta başlıyor.

İran'daki rejimin değerleri dışında bazı Fars geleneklerinin yaygınlaşmasını istemediği ve bu nedenle Çarşamba Suri gibi sosyal olaylarda yaşanan vakalara ait sayıların abartıldığı öne sürüyor. Halktan rejime mesafeli olan kesimin ise Çarşamba Suri kutlamalarıyla hem baharın gelişini kutladıkları hem de rejime karşıtlıklarını ortaya koydukları belirtiliyor.