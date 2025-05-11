İran’da cinsel saldırı suçlusuna idam
İran'ın Simnan eyaletinde tecavüz suçundan idama mahkum edilen 1 kişinin cezası infaz edildi.
İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Simnan Başsavcısı Muhammed Sadık Ekberi konuya ilişkin bilgi verdi.
Ekberi, "Şehrodlu genç bir kadına tecavüz eden kişi, idam edildi" dedi.
İranlı yetkili, infazın, adli sürecin tamamlanması ve cezanın Yargıtay tarafından onaylanmasının ardından uygulandığını kaydetti.
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