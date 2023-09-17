İran'da güvenlik güçlerine saldırı: Ölü ve yaralılar var
İran'ın Fars eyaletine bağlı Nur Abad kentinde Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis gücü (Besic) üyelerine yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Fars Eyaleti Vali Yardımcısı İsmail Gizil Sofla konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Gizil Sofla, "Nur Abad kentinde, motosikletli 2 kişi tarafından silahla açılan ateş sonucu Besic üyesi 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı" dedi.
Olay yerinden kaçan saldırganların arandığını belirten Gizil Sofla, saldırganların kimliği hakkında bilgi vermedi.
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