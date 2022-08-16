İran'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

İran’ın Ahvaz kentinde bir kadında maymun çiçeği tespit edilmesi ile ülkedeki ilk vaka kayıtlara geçti.

İHA
16 Ağustos 2022 Salı, 18:40
İran'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
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Maymun çiçeği virüsü İran’a da sıçradı. Ahvaz kentinde 34 yaşındaki bir kadında maymun çiçeği tespit edildi.

Söz konusu hasta ülkedeki ilk maymun çiçeği vakası olarak kayıtlara geçti.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Padaram Pakayin yaptığı açıklamada, maymun çiçeği virüsü tespit edilen hastanın testlerinin pozitif çıkmasının ardından karantina altına alındığını aktardı.


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