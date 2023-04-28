İran'da muhaliflerden bazı isimler tutuklandı

Yayınlanma: 28.04.2023 - 15:21

Güncelleme: 28.04.2023 - 15:21

Sosyal ağ uygulaması "Clubhouse" üzerinden geçen hafta gerçekleştirilen, ülke içi ve dışından sivil ve siyasi aktivistlerin katılımıyla düzenlenen "İran'ı Kurtarmak İçin Diyalog Konferansı" adı verilen toplantının ardından katılımcılar hakkında adli işlemler başlatıldı.

İran'da devlete ait Cam-ı Cem gazetesinin internet sitesinde yayımlanan habere göre, ev hapsinde tutulan muhalif lider Mir Hüseyin Musevi'nin danışmanları olduğu belirtilen Ali Rıza Beheşti ile Gurban Behzadiyannejad da bu kişiler arasındaydı.

Haberde, söz konusu muhalif isimlerin çevrim içi konferansta konuşma yaptıkları ve "Fransa'da yaşayan devrim karşıtı Erdeşir Emir Ercümend ile ilişkileri olduğu" ifade edildi.

Ülke medyasına yansıyan haberlerde adli takibatın ardından söz konusu iki ismin tutuklandığı ve konferansın katılımcılarına yönelik gözaltı ve tutuklamaların devam ettiği aktarıldı.

Reformculara yakın çizgisiyle bilinen Şark gazetesinin haberinde de konferansın konuşmacılarından reformist siyasi aktivist Abdullah Momeni'nin de gözaltına alındığı kaydedildi.

"İran'ı Kurtarmak İçin Diyalog Konferansı" adlı çevrim içi etkinlik 21-22 Nisan'da gerçekleştirilmişti.