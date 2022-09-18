İran’da SU-22 savaş uçağı düştü

İran’ın güneyinde yer alan Hürmüzgan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Havacılık Kuvvetleri'ne ait SU-22 tipi savaş uçağının teknik bir arıza nedeniyle düştüğü bildirildi.

AA
18 Eylül 2022 Pazar, 23:48
İran’da SU-22 savaş uçağı düştü
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İran’ın resmi ajansı İRNA’nın haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler biriminden yapılan açıklamada, Havacılık Kuvvetleri'ne ait SU-22 tipi savaş uçağının görev esnasında teknik arıza yaşadığı ve pilotun uçağı yerleşim alanı dışına yönlendirdiği aktarıldı.

Açıklamada uçağın düştüğü, pilotun fırlatma koltuğu sistemini kullanarak güvenli bir şekilde iniş yaptığı ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.


İran İran Devrim Muhafızları Ordusu SU-22

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