İran'da şüpheli ölümler devam ediyor: 2 asker öldü
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetlerinde görevli 2 kişi hayatını kaybetti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetlerinde görevli 2 kişi hayatını kaybetti.
Devrim Muhafızları Merkezi Eyaleti Halkla İlişkiler Bölümü, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, Hava-Uzay Kuvvetlerinde çalışan askeri personel Ali Kemani ile sivil personel Muhammed Abdus'un hayatını kaybettiği ifade edildi.
Rütbesi belirtilmeyen askeri personel Kemani'nin Merkezi eyaletine bağlı Humeyn ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu öldüğü kaydedilirken, Simnan eyaletinde yaşamını yitiren sivil personel Abdus'un ise ölüm nedenine dair bilgi verilmedi.
İran'da son zamanlarda sık sık Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarına yönelik suikastlar düzenleniyor. Tahran yönetimi bu suikastlardan İsrail'i sorumlu tutuyor.
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