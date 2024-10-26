İran'da terör alarmı: 10 asker öldürüldü!

İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 10 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'da terör alarmı: 10 asker öldürüldü!
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AA
Yayınlanma: 26.10.2024 - 15:07

İran'ın yarı resmi haber Tesnim'e göre, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Teftan bölgesinde devriye görevindeki sınır muhafızlarına kimliği belirsiz silahlı bir grup tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırıda 10 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

İçişleri Bakanı İskender Mumini, saldırıyla ilgili kapsamlı soruşturma başlatılması ve sonucun derhal kamuoyuna bildirilmesi talimatını verdi.

HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Sistan-Beluçistan eyaletinde 30 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 polis hayatını kaybetmişti. 1 Ekim'de de yoldan geçen bir otomobil içerisindeki şahıslar tarafından bir okula ateş açılmış, olayda 4 kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırıları bölgede zaman zaman saldırılar düzenleyen Ceyşu’l Adl isimli örgüt üstlenmişti.

İran’da 2003 yılından bu yana ülkede birçok kez sivil ve askeri hedeflere saldırılar düzenleyen Cundullah adlı örgütün lideri Abdulmelik Rigi’nin, 2010’da yakalanıp idam edilmesi sonrasında örgüt 2012’de ismini Ceyşu’l Adl olarak değiştirmişti. Örgüt zaman zaman Pakistan sınırındaki Sistan ve Belucistan bölgesinde saldırılar düzenliyor.

İran, "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek, saldırılar düzenleyen örgütün, yabancı istihbarat servisleri tarafından desteklendiğini iddia ediyor.


Etiketler: #İran #terör saldırısı

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