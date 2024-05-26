İran'da yaşanan sel ve fırtınalarda acı bilanço

İran'da yaklaşık 2 ayda ülke genelinde meydana gelen sel ve fırtınalarda 61 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

AA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 13:16
İran'da yaşanan sel ve fırtınalarda acı bilanço
Abone Ol google-news

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına konuşan İran Acil Durum Merkezi Başkanı Cafer Miadfer, yıl başından bu yana (Hicri Şemsi takvime göre 21 Mart) ülkedeki olumsuz hava koşullarından kaynaklanan afetlerde ölenlerin sayısını paylaştı.

Bu dönemde bazı eyaletlerde yaşanan sel felaketlerinde 48 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Miadfer, ayrıca yıldırım isabet etmesi sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

İranlı yetkili, bu rakamların geçen yılın aynı döneminde hava koşullarından kaynaklanan afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 2,5 katı olduğunu sözlerine ekledi.

Ülkede son olarak 15 Mayıs'ta Rezevi Horasan eyaletinin Meşhed kentinde sağanağın ardından meydana gelen selde 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişiden ise haber alınamadığı açıklanmıştı.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Azaltılmasını talep etmişti: Cem Yılmaz’ın ‘nafaka’ davası sonuçlandı

Azaltılmasını talep etmişti: Cem Yılmaz’ın ‘nafaka’ davası sonuçlandı
Hayvan Hakları Yürütme Kurulu Üyesi Av. Ekmekçi’den, iktidarın ‘uyutma’ teklifine tepki: ‘Yaşam hakkı kutsaldır’

Hayvan Hakları Yürütme Kurulu Üyesi Av. Ekmekçi’den, iktidarın ‘uyutma’ teklifine tepki: ‘Yaşam hakkı kutsaldır’
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'sokak hayvanları' açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'sokak hayvanları' açıklaması
Gül suyu nasıl yapılır? Gül suyunun cilde faydaları nelerdir, nasıl kullanılır? İşte evde doğal gül suyu yapımı…

Gül suyu nasıl yapılır? Gül suyunun cilde faydaları nelerdir, nasıl kullanılır? İşte evde doğal gül suyu yapımı…
Ekrem İmamoğlu'ndan AKP'li başkana tebrik ziyareti: 'Bütün arkadaşlarınızla başarılı 5 yıl yaşayın'

Ekrem İmamoğlu'ndan AKP'li başkana tebrik ziyareti: 'Bütün arkadaşlarınızla başarılı 5 yıl yaşayın'
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 26 Mayıs 2024 Pazar TV yayın akışı

Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 26 Mayıs 2024 Pazar TV yayın akışı
Adaylığı daha önce reddedilen eski İran Cumhurbaşkanı seçimlerde aday olabileceğini açıkladı

Adaylığı daha önce reddedilen eski İran Cumhurbaşkanı seçimlerde aday olabileceğini açıkladı
Bugün yıldızlar size ne fısıldıyor? 27 Mayıs 2024 Pazartesi günlük burç yorumları

Bugün yıldızlar size ne fısıldıyor? 27 Mayıs 2024 Pazartesi günlük burç yorumları