İran'dan ABD'ye rest: Savaşta ana taraf olmuştur
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'de ateşkesin sağlanamaması konusunda ABD'yi suçladı.
"Dünya Kudüs Günü" münasebetiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarını değerlendirdi.
Abdullahiyan, "ABD, Gazze'deki savaşın devam etmesinde ana taraf olmuştur, sona ermesinde değil" ifadelerini kullandı.
İsrail'in, Filistinlilere yönelik işlediği suçların, insan haklarının açık ihlali olduğunu vurgulayan Abdullahiyan, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplulukları Gazze'de uygulanan soykırımı durdurma konusunda aktif davranmamakla suçladı.
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