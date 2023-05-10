İran'dan ABD'ye uyarı: Maceracı eylemlere girişmeyin

Yayınlanma: 10.05.2023 - 12:19

Güncelleme: 10.05.2023 - 12:20

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Amir Said Iravani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı Pascale Baeriswyl ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup gönderdi.

Iravani gönderdiği mektupta, ABD'yi "İran'ın barışçıl nükleer programına karşı olası bir yanlış hesaplama ya da maceracı eylemlerine" karşı uyardı.

Iravani, ülkesinin "olası bir yanlış hesaplama ya da maceracı eylemler" karşısında "gerekli tüm önlemleri almak için uluslararası hukuktan kaynaklanan doğal ve meşru hakkını" kullanacağını bildirdi.

Iravani mektubunda, "İran İslam Cumhuriyeti, barışçıl nükleer programına karşı olası herhangi bir yanlış hesaplama veya maceracı eylemlere karşı uyarmaktadır ve vatandaşlarını, çıkarlarını, tesislerini ve egemenliğini herhangi bir terörist, askeri veya sabotaj eylemi de dahil olmak üzere herhangi bir saldırıya karşı korumak ve savunmak için gerekli tüm önlemleri almak için uluslararası hukuktan kaynaklanan doğal ve meşru hakkını saklı tutmaktadır" ifadelerini kullandı.