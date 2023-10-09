İran'dan 'Aksa Tufanı' Operasyonu'nda rolü olduğu iddialarına yalanlama

Yayınlanma: 09.10.2023 - 14:06

Güncelleme: 09.10.2023 - 14:06

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani haftalık basın toplantısında Hamas'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği Aksa Tufanı Operasyonu ve İran'a yönelik suçlamalara ilişkin konuştu.

Kenani, İran’ın Filistin’in kendini savunma hakkını desteklediğini belirterek, "Filistin milleti 75 yıldır kendi hak ve hukuklarını çiğneyerek topraklarını işgal eden rejim karşısında işgali sonlandırmak için kendi güçlerini kullanabilirler. Bu onların meşru hakkıdır" dedi.

"İRAN’A YÖNELİK HER TÜRLÜ AHMAKÇA EYLEME YIKICI BİR CEVAP VERECEĞİMİZİ BİLSİNLER"

İran’a yönelik askeri tehditleri değerlendiren Kenani, "İran’a yönelik her türlü ahmakça eyleme yıkıcı bir cevap vereceğimizi bilsinler. ABD’nin bölgeye uçak gemisi göndermesi bu ülkenin Siyonist rejimin cinayetlerine ve Filistinlilere yönelik hak ihlallerine ortak olması haline geliyor. Filistin halkının İsrail karşısında vermiş olduğu direniş meşrudur. İşgalci ile mazlumun yeri değiştirilemez" ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN DİRENİŞİ KENDİSİNİ SAVUNACAK GÜCE SAHİPTİR"

Kenani, Tahran yönetiminin Hamas’ın İsrail’e karşı gerçekleştirdiği Aksa Tufanı Operasyonu'nda rolü olduğu iddialarını ve suçlamaları yalanlayarak, "İran’a yönelik bazı suçlamalar, Batılı ülkelerin Siyonist rejime desteğini meşrulaştırmak ve rejimin yenilgisini göz ardı etmek için siyasi hedefler doğrultusunda yapılıyor. Filistin direnişi kendisini savunacak güce sahiptir" şeklinde konuştu.

Hamas’ın gerçekleştirdiği operasyonun sonuçlarından İsrail’in sorumlu olduğunu belirten Kenani, "Filistin direnişinin son eylemi İsrail rejiminin her gün işlediği cinayetler, Mescid-i Aksa’ya yönelik hakaretleri ve işgali nedeniyle gerçekleşmiştir" dedi.