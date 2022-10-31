İran'dan Almanya'nın kararına yanıt: Terör listesine eklemek yasadışıdır

31 Ekim 2022 Pazartesi, 14:57

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

Nasır Kenani, "Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine eklemek yasa dışıdır" dedi.

Kenani, Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak sınıflandırmayı değerlendirdiklerini belirten Almanya'nın açıklamaları hakkında şunları söyledi:

"Böyle bir adım atılması halinde Batı’nın, İran halkı ve yönetimine yönelik yanlış yaklaşımlarını devam ettirdiğini göstermiş olacak. Devrim Muhafızları Ordusu İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi askeri kurumudur. Bu orduyu terör listesine eklemek yasa dışıdır."

Kenani, İran'ın, Ukrayna’daki savaşta kullanılmak üzere Rusya’ya silah tedarik ettiği yönündeki iddiaları reddetti.

Kenani, "Savaştaki herhangi bir tarafa silah göndermedik. İran olarak Ukrayna, Suriye ve Yemen'deki savaşlara karşıyız. anlaşmazlıkları çözmek için siyasi yöntemlere başvurulması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby'nin "İran'la nükleer anlaşma önceliğimiz değil" açıklamasına yanıt veren Kenani, "Kendi çıkarlarımızı güvence altına almak için bir anlaşma beklemiyoruz ve İran İslam Cumhuriyeti dış ilişkilerini 2015 tarihli anlaşmaya bağlamamıştır" dedi.

ALMANYA, DMO'YU TERÖR ÖRGÜTLERİ LİSTESİNE EKLEYEBİLİR

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya ve Avrupa Birliği'nin Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listelerine dahil etmeyi düşündüklerini duyurdu.

Baerbock, Alman yayın kuruluşu ARD'ye verdiği röportajda, "Geçen hafta başka bir yaptırım paketi uygulayacağımızı açıkça belirttim ve İran Devrim Muhafızları'nı terörist listelerine nasıl dahil edeceğimizi de inceleyeceğiz" dedi.