İran'dan Batı'ya çevre tahribatı eleştirisi: Hegemonik yaklaşım ve doğal kaynaklara sınırsız saldırılar ana faktörlerinden biri
İran, Batılı ülkeleri yüzyıllar boyunca dünya genelinde çevre tahribatında önemli bir rol oynamakla suçladı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Batılı ülkeleri yüzyıllar boyunca dünya genelinde çevre tahribatında önemli bir rol oynamakla suçladı.
Tahran'da düzenlenen çevre sorunları konulu bölgesel bir toplantıda konuşan İbrahim Reisi, "Yüzyıllar boyunca Batılı yönetimlerin hegemonik yaklaşımı ve doğal kaynaklara sınırsız saldırıları çevre sorunlarının ana faktörlerinden biri oldu" dedi.
Reisi, Batı'nın "çevrenin korunması konusunda daha fazla sorumluluk alması" gerektiğini söyledi ve Batılı ülkeleri teknoloji alanında "yeni sömürgecilik" için çevre faktörünü kullanmaktan uzak durmaya çağırdı.
Reisi, sayısı gittikçe artan toz fırtınaları krizi, iklim değişikliği ve biyolojik kaynakların kirlenmesinin de aralarında olduğu bazı bölgesel çevre sorunlarına da dikkat çekti.
Reisi ayrıca, problemlerin çözümünün bölgesel ve dünya çapında kararlılık gerektirdiğini vurgulayarak "çevre konularını çözme mekanizmasının bölgesel işbirliği ve yakınlaşmaya bağlı olduğunu" söyledi.
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