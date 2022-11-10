İran'dan bir ilk: Hipersonik füze geliştirdi
İran ilk hipersonik balistik füzesini geliştirdiğini duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, İran'ın ilk yerli hipersonik balistik füzesini geliştirdiğini söyledi.
Emir Ali Hacızade, "Bu yeni füze tüm füze savunma doğrulama sistemlerinden geçecek ve on yıllar boyunca buna karşı koyabilecek bir teknoloji olacağını sanmıyorum" dedi.
Hacızade, geliştirilen füzenin, düşman füzesavar sistemlerini yok etmek üzere tasarlandığını vurguladı.
Hacızade, böyle bir silahın ortaya çıkmasının füze üretiminde büyük bir sıçrama anlamına geldiğini kaydetti.
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