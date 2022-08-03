İran'dan Filistin'e destek: Direniş karşısında ABD ve İsrail yenildi
İran, Filistin’in bağımsızlığını ve direnişini desteklemeye devam edeceğini duyurdu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Ziyad Nehale ile görüştü.
Hüseyin Emir Abdullahiyan, Filistin halkının direnişi karşısında İsrail ve ABD’nin “yenildiğini” ileri sürerek, İran'ın, Filistin’in özgürlüğünü ve Filistin halkının direnişini desteklemeye devam edeceğini bildirdi.
Abdullahiyan, “Oluşan yeni şartların Filistin halkı için umut verici olacağına inanıyorum. İslam ülkelerinin güçlü iş birliği ile düşmanın Kudüs ve Filistin’in özgür kılma mücadelesini yok etmeye çalışması yetersiz kalacaktır” dedi.
Abdullahiyan ayrıca, “İslami direniş, Filistin’de ve bölgede iş birliğini, vahdeti ve ortaklığı güçlendirerek bölge halklarını savunmaya devam edecektir” diye konuştu.
'DİRENİŞTEN BAŞKA SEÇENEK YOK'
Ziyad Nehale ise Tahran’a gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.
Nehale, Filistin'e yönelik destek çabalarından dolayı İran'a teşekkür etti.
Nehale ayrıca “İsrail'in geçmişi, verdiği sözleri tutmamak ve hiçbir anlaşma ve taahhütü yerine getirmemektir. Bu nedenle Filistin halkının kendi hukukunu ve hakkını elde edebilmesi için tek seçenek Filistin topraklarındaki işgali sonlandırmaktır. Filistin halkının direnişten başka bir seçeneği yoktur” dedi.
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