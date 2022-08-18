İran'dan gözdağı: Olağanüstü güce sahibiz
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran'ın uygulanan tüm yaptırımlara rağmen askeri açıdan “olağanüstü bir güce” sahip olduğunu belirtti.
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Meşhed kentinde düzenlenen Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanları toplantısına katıldı.
Muhammed Bakıri, İran Donanması'nın son 4 yılda büyük bir ilerleme kaydettiğini belirterek, “Öyle ki İran'ın caydırıcılık gücü eskisine göre daha da artmıştır” dedi.
Bakıri, İran Donanması'nın bölgede güvenliği sağlamaya yönelik faaliyetler gerçekleştirdiğini belirterek, “Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda ülkemizin güvenlik ve çıkarlarını korumak için görev yapmaktadır” diye konuştu.
Bakıri, tüm yaptırımlara ve azami baskılara rağmen İran’ın askeri açıdan “olağanüstü bir güç” elde ettiğini dile getirerek, "Bugün Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde sağlanan güvenlik ve istikrar İran tarihinde görülmemiştir” dedi.
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