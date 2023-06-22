İran'dan Halkın Mücahitleri Örgütü'ne operasyon

İran'ın Gülistan ve Mazenderan eyaletlerinde, ülkede terör örgütü olarak kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü'ne (HMÖ) bağlı bir grubun yakalandığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 22.06.2023 - 08:07
İran'dan Halkın Mücahitleri Örgütü'ne operasyon
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İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Gülistan Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Gülistan ve Mazenderan eyaletlerinde faaliyet yürüten ve örgüte eleman kazandıran HMÖ bağlantılı bir ana grubun yakalandığı belirtildi.

"Devrim karşıtı" gruplara karşı mücadelenin devam edeceği bildirilen açıklamada, konuya ilişkin detay bilgi paylaşılmadı.

HALKIN MÜCAHİTLERİ ÖRGÜTÜ

İran'da Şah rejimine karşı 1965'te ortaya çıkan "İslamcı sosyalist" ideolojiye sahip Halkın Mücahitleri Örgütü, 1979'daki devrimden sonraki süreçte Tahran yönetimiyle anlaşmazlığa düşünce 1981'de İran tarafından terör örgütü ilan edildi.

Bu süreçte İran'da sivil ve askeri hedeflere saldırılar düzenleyen örgüt, daha sonraki süreçte de ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada tarafından terör örgütü kabul edildi. HMÖ'yü AB 2009, ABD ve Kanada ise 2012'de örgütü terör listesinden çıkardı.


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