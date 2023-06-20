İran: Mahsa Emini protestolarının arkasında yaklaşık 20 ülke var

İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Başkanı Tuğgeneral Muhammed Kazemi, yaklaşık 20 ülkenin istihbarat teşkilatlarının 2022 sonbaharı ve kışında İran'daki ayaklanmaların örgütlenmesi ve yönlendirilmesinde aktif rol oynadığını iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.06.2023 - 12:22
İran: Mahsa Emini protestolarının arkasında yaklaşık 20 ülke var
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İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Başkanı Tuğgeneral Muhammed Kazemi, Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından Eylül-Aralık 2022 tarihleri arasında ülkede yaşanan protestolara ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Muhammed Kazemi, yaklaşık 20 ülkenin istihbarat teşkilatlarının, protestoların örgütlenmesi ve yönlendirilmesinde aktif rol oynadığını iddia etti.

Kazemi, "Protestolarda aktif olan ülkeler arasında ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fransa, Almanya, Kanada, Belçika, Avusturya, Arnavutluk, Avustralya, İzlanda, İtalya, Norveç, Bahreyn, Yeni Zelanda ve İsrail var" dedi.

NE OLMUŞTU?

İranlı genç bir kadın olan Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından Eylül-Aralık 2022 tarihleri arasında İran'da kitlesel protesto gösterileri ve ayaklanmalar yaşandı. 

İran, Batılı ülkeleri ve İsrail'i protestocuları desteklemekle suçladı.

23 Eylül 2022 itibarıyla, hükûmetin protestolara müdahalesi sonucunda en az elli protestocu öldürüldü. Bu sayı, protestoları 1.500'den fazla ölümle sonuçlanan 2019-2020 protestolarından bu yana en ölümcül protesto haline getirdi.


İran Mahsa Emini

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