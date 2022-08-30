İran'dan Irak adımı: Tüm kara sınırları kapatıldı, Bağdat'a uçuşlar durduruldu
İran, Irak'ta meydana gelen olaylar nedeniyle bu ülkeye açılan tüm kara sınırlarının kapatıldığını ve Bağdat'a uçuşların durdurulduğunu açıkladı.
İran İçişleri Bakanlığı Yardımcısı Mecid Mirahmedi, Irak'taki olaylar nedeniyle bu ülkeyle tüm kara sınırlarının kapatıldığını belirtti.
Mecid Mirahmedi, İranlıları bu ülkeye seyahatten kaçınmaya çağırarak, "Irak'taki istikrarsız ortam nedeniyle İran ve Irak'ın tüm kara sınırlarının kapatıldığını ve kimsenin sınırlardan geçmesine izin verilmeyeceğini vurguluyorum" dedi.
Söz konusu karar, milyonlarca İranlının Erbain törenleri için Irak'ın Kerbela ve Necef kentlerini ziyaret etmeye hazırlandığı sırada geldi.
Tahran'daki Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı Yetkilisi Said Çelenderi, Bağdat'a uçuşların ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
Yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan İran Havacılık Kurumu Sözcüsü Mir Ekber Rezevi de Erbain törenleri için Necef'te bulunan İran vatandaşlarını ülkeye getirmek için Necef şehrine olağanüstü bir uçuş planı yaptıklarını söyledi.
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