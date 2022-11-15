İran'dan Irak'a sınır güvenliği uyarısı: Kuzeyindeki tehditlerden Bağdat sorumludur

15 Kasım 2022 Salı, 09:18

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile telefonda görüştü.

Irak'ta Muhammed Şiya es-Sudani başkanlığındaki hükümetin kurulmasından ülkesinin duyduğu memnuniyeti dile getiren Abdullahiyan, Tahran'ın Bağdat yönetimi ile ilişkileri geliştirme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Güvenlik meselesinin bölgede ve iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde kilit bir konu olduğunu vurgulayan Abdullahiyan, "İran, iki ülke arasındaki seçkin ilişkilere rağmen Kürdistan Bölgesi'nden tehdit edilmeyi beklemiyor. Bu faaliyetlerden Irak merkezi hükümeti sorumludur" ifadesini kullandı.

Abdullahiyan, ortak güvenliğin sağlanması için güvenlik görüşmelerinin sonuçlarına bağlı kalınması gerektiğini mevkidaşına aktardı.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de Bağdat-Tahran iş birliğini "ortak güvenliğin garantisi" olarak nitelendirerek, "Bağdat, komşularının Irak topraklarından kaynaklı tehdit edilmelerine izin vermeyecek" dedi.

SON 2 AYDA DÖRDÜNCÜ SALDIRI

İran, dün Irak'ın kuzeyine füze saldırısı düzenlemişti. Devrim Muhafızları Ordusu, Komele ve İKDP örgütlerinin karargahlarını füzelerle hedef aldıklarını duyurmuştu.

Bu, Irak'ın kuzeyindeki Tahran yönetimi karşıtı örgütlerin merkezlerine son 2 ayda dördüncü saldırı oldu.

İran, 24 Eylül'de Komele ve İKDP'nin Irak'ın kuzeyindeki merkezlerini topçu atışlarıyla vurmuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken, Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı. İran, eylülün son günlerinde de söz konusu grupların mevzilerine 2 kez saldırı düzenlemişti.

İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele ve İKDP, yıllardır IKBY kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.