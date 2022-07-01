İran'dan Karadeniz'deki tahıl koridoruna destek: Katkı sağlamaya hazırız
İran, Karadeniz'de oluşturulacak güvenli tahıl koridoru anlaşmasına katkı sağlamaya hazır olduklarını duyurdu.
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba, ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeler hakkında bir telefon görüşmesi yaptı.
Hüseyin Emir Abdullahiyan, görüşmede İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 29 Haziran'da yapılan görüşmeye işaret ederek, ülkesinin Ukrayna'daki savaşa karşı duruşu ve savaştan kaçınmanın gerekliliği konusundaki tutumunu yinelediğini ifade etti.
Abdullahiyan, İran'ın Ukrayna'daki savaşı durdurmak için diplomatik çözüme katkıda bulunmaya hazır olduğunu dile getirerek, "Krizin köklerine dikkati çekerken savaşa başvurulmasına karşı olduğumuzu ve savaşı sorunları çözmek için uygun bir yöntem olarak görmediğimizi en baştan deklare ettik" dedi.
Abdullahiyan, İran ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin daima dostluk, saygı, karşılıklı çıkarlar ve iş birliği çerçevesinde sürdürüldüğünü belirterek, "Karadeniz'de tahıl taşıma koridoru açılması için yapılacak bir anlaşmaya katkı sağlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.
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