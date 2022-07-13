İran'dan nükleer anlaşma çıkışı: Taviz verilmeyecek
İran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkesinin nükleer görüşmelerdeki duruşundan taviz vermeyeceğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.
İbrahim Reisi, Washington yönetiminin, İran'ın nükleer anlaşma dışında talepler öne sürdüğü ve bu yüzden nükleer görüşmelerin başarısız olduğuna dair açıklamalarının doğru olmadığını ifade ederek, "İran 5+1 ve 4+1 ile yapılan müzakerelerde her zaman mantıklı hareket etmiş ve makul taleplerini ortaya koymuştur. Müzakere ekibimiz bugün dahi anlaşma çerçevelerinin dışında herhangi bir talepte bulunmamıştır" dedi.
Reisi, nükleer anlaşmanın canlandırılmasına ilişkin müzakerelerde ülkesinin haklı ve mantıklı duruşundan taviz vermeyeceğini dile getirerek, "ABD yönetiminin gerçekçi hareket edip azami baskı politikasından vazgeçmesi gerektiğini" ifade etti.
Reisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu ziyareti başta olmak üzere Amerikalı yetkililerin bölge ülkelerine yaptığı ziyaretlere işaret ederek, "Bu ziyaretler, Siyonist rejimin (İsrail) konumunu güçlendirmek ve bu rejimin bazı ülkelerle ilişkilerini normalleştirmek için yapılıyorsa da onların çabaları Siyonistlere güvenlik kazandırmayacaktır" diye konuştu.
Reisi ayrıca, ülkesinin bölgedeki tüm gelişmeleri yakından izlediğini söyleyerek, "Amerikalılardan bize mesaj ulaştıranlara, İran'ın toprak bütünlüğüne karşı yapılacak en ufak bir hareketin kararlı tepkimizle karşılanacağını defalarca ilettik" ifadelerini kullandı.
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