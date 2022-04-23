İran'dan Taliban'a çağrı: Teröristleri durdurun

23 Nisan 2022 Cumartesi, 17:35

Geçtiğimiz günlerde Afganistan'da ayrı noktalarda meydana gelen saldırılara ilişkin İran'dan tepki geldi. İran Cumhurbaşkanı İbrahimi Reisi, bölgedeki Şiileri hedef alan saldırılara dair açıklamalarda bulundu.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, katıldığı bir etkinlikte konuşan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Afganistan'ın bazı kentlerinde cami ile okullara düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan terör saldırılarını kınadı.

'MEDYA İMPARATORLUĞU DÜŞMANIN ELİNDE'

İbrahim Reisi, Afganistan'daki terör tehdidinin bu ülkede ve bölgede yayılması ihtimalinden endişe duyduklarını ve İran'ın terör tehdidine karşı koymak için iş birliğinin yanı sıra tüm imkanlarını kullanmaya hazır olduğunu söyledi.

Reisi, Afganistan'da terör örgütü IŞİD tarafından düzenlenen saldırılar ile İsrail’in işgali altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlere yapılan saldırıların benzer olduğunu savunarak, "Bugün medya imparatorluğu düşmanın elinde ve onlar sürekli olarak doğruyu yanlış, yanlışı doğru gösteriyorlar" dedi.

TALİBAN'A ÇAĞRIDA BULUNDU

İbrahim Reisi, Taliban'a ülkedeki Şiiler de dahil olmak üzere tüm Afganların hayatını koruyacak önlemlerin alınması çağrısında bulunarak, Taliban yöneticilerinin faillerin tespit edilerek cezalandırılması konusunda sorumlu olduğunu söyledi.

Reisi, saldırıların bölgeye yayılma ihtimaline karşı uyarıda bulundu.