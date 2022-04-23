İran'dan Taliban'a çağrı: Teröristleri durdurun
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Afganistan'daki terör tehdidinin yayılmasına karşı uyarıda bulundu
Geçtiğimiz günlerde Afganistan'da ayrı noktalarda meydana gelen saldırılara ilişkin İran'dan tepki geldi. İran Cumhurbaşkanı İbrahimi Reisi, bölgedeki Şiileri hedef alan saldırılara dair açıklamalarda bulundu.
İran resmi ajansı IRNA'ya göre, katıldığı bir etkinlikte konuşan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Afganistan'ın bazı kentlerinde cami ile okullara düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan terör saldırılarını kınadı.
'MEDYA İMPARATORLUĞU DÜŞMANIN ELİNDE'
İbrahim Reisi, Afganistan'daki terör tehdidinin bu ülkede ve bölgede yayılması ihtimalinden endişe duyduklarını ve İran'ın terör tehdidine karşı koymak için iş birliğinin yanı sıra tüm imkanlarını kullanmaya hazır olduğunu söyledi.
Reisi, Afganistan'da terör örgütü IŞİD tarafından düzenlenen saldırılar ile İsrail’in işgali altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlere yapılan saldırıların benzer olduğunu savunarak, "Bugün medya imparatorluğu düşmanın elinde ve onlar sürekli olarak doğruyu yanlış, yanlışı doğru gösteriyorlar" dedi.
TALİBAN'A ÇAĞRIDA BULUNDU
İbrahim Reisi, Taliban'a ülkedeki Şiiler de dahil olmak üzere tüm Afganların hayatını koruyacak önlemlerin alınması çağrısında bulunarak, Taliban yöneticilerinin faillerin tespit edilerek cezalandırılması konusunda sorumlu olduğunu söyledi.
Reisi, saldırıların bölgeye yayılma ihtimaline karşı uyarıda bulundu.
Video Haberler
- İYİ Parti'den Alp Emeç'in tutukluluğuna tepki
- 'Yetki sahibi olduğunuzda sakın ola kirlenmeyin'
- Atına işkence yapan sürücü serbest kaldı
- TBMM'deki Atatürk Anıtı önünde tören
- Erdoğan'ın eski doktorundan iktidarı kızdıracak paylaşım
- 6. kattan düşen çocuğun hayatını 'bacağı' ile kurtardı
- Yaralı bulduğu caretta carettayı hastaneye yetiştirdi
- İmamoğlu, koltuğunu Arif Kabasakal'a devretti
- Fransa’da tarihi seçim: Macron mu? Le pen mi?
- Bir katliam yaşanıyor ve AKP bu katliama ortak
En Çok Okunan Haberler
-
- İmam Halil Konakçı'dan skandal sözler
- İki Rus oligark, aile üyelerini öldürüp intihar etti
- Erdoğan 8. yılda da şaşırtmadı
- Hamile kadın emojisiyle karşılık verdi, ortalık karıştı
- AKP karıştı: 'Telefonları susmuyor'
- Albayrak'tan Soylu'yu kızdıracak hamle
- 'Akşener'in ciddi bir hazırlığı var' iddiası
- Erdoğan'ın eski doktorundan iktidarı kızdıracak paylaşım
- 'Seçmenlerin beşte 1'i...'
- AKP’nin sandık planı