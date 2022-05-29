İran'dan Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik olası sınır ötesi askeri operasyonuna dair açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Türkiye'nin YPG/PKK terör örgütüne yönelik Suriye’de olası bir askeri operasyonuna dair açıklamalarda bulundu.

AA
29 Mayıs 2022 Pazar, 12:27
İran'dan Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik olası sınır ötesi askeri operasyonuna dair açıklama
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İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e göre Hatibzade, gündeme dair açıklamalarda bulunduğu basın toplantının soru-cevap kısmında, "olası bir Türk askeri operasyonuna" ilişkin bir soruya verdiği cevapta, "İran, aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için diğer ülkelerin topraklarında herhangi bir askeri harekata ve güç kullanımına karşı çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Böyle bir harekâtın, Suriye'nin "toprak bütünlüğünün ve ulusal egemenliğinin ihlali olacağını" savunan Hatibzade, olası bir Türk askerî harekâtının durumu "daha karmaşık hale getireceğini ve gerilimi artıracağını" iddia etti.

 


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