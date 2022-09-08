İran'dan uzay çıkışı: Araştırmalar ve çalışmalar devam edecek

08 Eylül 2022 Perşembe, 10:55

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir-Ali Hacızade, dünyanın mevcut ve gelecekteki gerçekleri göz önüne alındığında İran'ın uzay sektöründe araştırma ve çalışmaya devam etmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Emir-Ali Hacızade, İran uzay sektöründeki başarıların ve alınan sonuçların tarım ve doğal afetlerin yönetimi dahil olmak üzere diğer yerli endüstrilerin gelişimine büyük katkı sağladığını söyledi.

Hacızade, İran'ın uzay ve havacılık çalışmalarında, üç yıldan kısa bir sürede bir uyduyu yörüngeye oturtmak, radar üretiminde dünyanın en iyi 20 ülkesi arasında yer almak ve kesin doğrulukla insansız hava araçları ve füze üretiminde en büyük güç olmak gibi başarılara imza attığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ağustos ayında yaptığı açıklamada, İran yönetiminin gelecekte uzay çalışmalarında ulaşacağı yeni başarıları da açıklayacağını söyledi.

İbrahim Reisi, yakında açıklanacak uzay ve havacılık başarılarının çevrenin korunmasına, maden aramalarına, doğal afet yönetimine ve ülke sınırlarının izlenmesine büyük katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.